Ümit Özdağ'dan öğrencilere eğitim yılı çağrısı, anne-babaların isteklerine uyun dedi - Son Dakika
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Ümit Özdağ'dan öğrencilere eğitim yılı çağrısı, anne-babaların isteklerine uyun dedi

Ümit Özdağ\'dan öğrencilere eğitim yılı çağrısı, anne-babaların isteklerine uyun dedi
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yeni eğitim öğretim dönemine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Özdağ, öğrencilere anne-babalarının isteklerini dikkate almaları çağrısında bulundu.

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yeni eğitim öğretim dönemine ilişkin, "Sevgili gençler, Sizlere İstiklal Harbimizin önderi ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Hayatta en hakiki mürşit (yol gösterici) ilimdir' ifadesi zemininde başarılı ve sağlıklı bir eğitim yılı diliyorum. Derslerinizi, öğretmenlerinizin uyarılarını ve anne-babalarınızın isteklerini dikkate alın" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yeni eğitim öğretim dönemine ilişkin, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Özdağ, "Yeni bir eğitim yılı başlıyor. Sevgili gençler, Sizlere İstiklal Harbimizin önderi ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Hayatta en hakiki mürşit (yol gösterici) ilimdir' ifadesi zemininde başarılı ve sağlıklı bir eğitim yılı diliyorum. Derslerinizi, öğretmenlerinizin uyarılarını ve anne-babalarınızın isteklerini dikkate alın. Onlar sizin başarınızı arzu ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Özdağ'ın paylaşımında yer alan videoda ise bir köy okulunda eğitim öğretim yılının başlaması öncesinde köy okulundaki Atatürk büstünün temizlenmesi, bayrağın göndere çekilmesi ve Andımız'ın okunması sahnelendi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ümit Özdağ'dan öğrencilere eğitim yılı çağrısı, anne-babaların isteklerine uyun dedi - Son Dakika

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