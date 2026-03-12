Ümit Özdağ: Birlik ve Adalet ile Anılması Gereken Ramazan Ayında, Kutuplaşmayı ve Düşman Ceza Hukukunu Konuşuyoruz

(BURDUR) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Birlik, dayanışma ve adalet ile anılması gereken Ramazan ayında Türk milleti, adaletsizliği, kul hakkını, ekonomik buhranı, kutuplaşmayı ve düşman ceza hukuku uygulamalarını konuşuyor ve yaşıyor" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Burdur'un Tefenni Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Özdağ, şunları söyledi:

"Birlik, dayanışma ve adalet ile anılması gereken Ramazan ayında Türk milleti, adaletsizliği, kul hakkını, ekonomik buhranı, kutuplaşmayı ve düşman ceza hukuku uygulamalarını konuşuyor ve yaşıyor."

Sizler çarşıda pazarda 2 kilo patates almakta, 4 kilo domates almakta zorlanırken birileri Londra'da evler satın alıyor. Emekli, dul ve yetimler 20 bin lirayla, 16 bin lirayla geçinmeye çalışırken küçük bir azınlık milyonlarca dolar para kazanabiliyor. Bu da adaletsizlik.

Onun için evet; Ramazan sabır ayıdır, Ramazan şükür ayıdır, Ramazan kanaat ayıdır. Şükrediyoruz. Ancak Ramazan aynı zamanda adalet ayıdır. Ramazan aynı zamanda kul hakkının yenmemesi gereken aydır."