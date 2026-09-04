Ümit Özdağ, Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümünde Atatürk ve İstiklal kahramanlarını andı
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Sivas Kongresi'nin 107'nci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Özdağ, X hesabından yaptığı paylaşımda Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm İstiklal Mücadelesi kahramanlarını saygı ve rahmetle andı.
(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm İstiklal Mücadelesi kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyorum" dedi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Sivas Kongresi'nin 107'nci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Özdağ, X hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:
"'Milli sınırlar içerisinde vatan bir bütündür, parçalanamaz.' Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm İstiklal Mücadelesi kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyorum."
Kaynak: ANKA
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