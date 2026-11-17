(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Sözcü TV'ye yapılan operasyona ilişkin, "Muhalif tek bir basın organı kalmayıncaya kadar bütün televizyon ve gazeteler düşman ceza hukuku uygulaması ile kapatılıyor" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sözcü TV'ye yapılan operasyona ilişkin, "Sözcü Tv'ye polis baskını yapılarak kayyum atanmış. Muhalif tek bir basın organı kalmayıncaya kadar bütün televizyon ve gazeteler düşman ceza hukuku uygulaması ile kapatılıyor" ifadesini kullandı.