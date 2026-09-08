Ümit Özdağ, Yol-İş Başkanı Ağar\'ı ziyaret edip köprü ve otoyol satışını eleştirdi

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar'ı ziyaret etti. Ağar, köprü ve otoyolların özelleştirilmesine ilişkin Başkanlar Divanı'nı olağanüstü toplantıya çağırdığını belirtti. Özdağ ise "Seçimlerin yaklaştığını bir kez daha anlamış olduk. Seçim öncesinde izlenecek seçim ekonomisini finanse etmek için bir taraftan ceza keserek esnafın gırtlağına basılıyor, öbür taraftan milletin dişinden tırnağından arttırarak inşa ettiği otoyollar ve köprüler şimdi satılarak iktidara fon oluşturulmaya çalışılıyor" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı ve Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar'ı ziyaret etti. Ziyaretin ardından Özdağ ve Ağar kısa bir basın açıklaması yaparak köprü ve otoyolların özelleştirilme kararına tepki gösterdi. Ağar, ziyareti için Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a teşekkür ederek, Zafer Partimizin Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ sendikamızı ziyaret etmişlerdir. Biz de memnuniyetle kendisine hoş geldin diyoruz. Tabii bu sendikayı ziyaret etmesi de vesilesiyle genelde çalışma hayatı ile ilgili, ülkenin gündeminde olan konularla ilgili, ekonomiyle ilgili, çalışma hayatı ile ilgili görüş alışverişi yaptık. Sağ olsun, kendisi de bize bazı bilgilerde bulundu" dedi.

"ÖZELLEŞTİRMENİN KARAYOLLARI İŞÇİLERİ NASIL ETKİLEYECEĞİ HAKKINDA TESPİTLERİNDEN YARARLANDIK"

Özdağ ise şunları kaydetti:

"Yaşanan ekonomik buhranın yıkıcı etkileri konusunda görüş alışverişinde bulunduğumuz gibi en son Cumhurbaşkanı kararnamesiyle köprü ve otoyolları özelleştirilme adı altında 30 yıllığına satılması konusunun etkilerini de birlikte değerlendirme imkanına kavuştuk ve Sayın Başbakanın bunun özellikle karayollarında çalışan işçileri nasıl etkileyeceği konusunda yapmış olduğu tespitlerden çok yararlandık.

"SEÇİMLERİN YAKLAŞTIĞINI BİR KEZ DAHA ANLAMIŞ OLDUK"

Cumhurbaşkanı kararnamesiyle köprülerin ve otoyolların 30 yıllığına satılması kabul edilebilir değil. Seçimlerin yaklaştığını bir kez daha anlamış olduk. Seçim öncesinde izlenecek seçim ekonomisini finanse etmek için bir taraftan ceza keserek esnafın gırtlağına basılıyor, öbür taraftan milletin dişinden tırnağından arttırarak inşa ettiği otoyollar ve köprüler şimdi satılarak iktidara fon oluşturulmaya çalışılıyor. Üstelik pahalıya yapılan üretimler şimdi ucuza adeta 'batan geminin malları' gibi elden çıkarılmaya çalışılıyor. Bu asla kabul edilebilir bir şey değil. Ve bu arada bakanlığın vermiş olduğu rakamların da 600 milyon dolar yılda getiriyor, 300 milyon dolar harcıyoruz şeklinde rakamların da gerçeği yansıtmadığını yılda 826 milyon dolarlık bir kazanç elde edildiğini ve sadece 20 milyon dolarlık bir harcama yapıldığını biliyoruz. Kamuoyu da bu tür bilgilerle bakanlık tarafından yanıltılmaya ve bu 'satış' gibi kiralama doğru gösterilmeye çalışılıyor. Oysa değil.

"TÜRK MİLLETİNİN İRADESİNİ TEMSİL ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Üstelik bu köprüleri ve otoyolları kiralayacak firmaların yarın yapacağı zamların bedelini yine Türk halkı ödeyecek. Biz Zafer Partisi olarak bu konuda Türk milletinin iradesini, sesini temsil etmeye devam edeceğiz. Bu konuyu gündemde tutmaya devam edeceğiz. Ekonomik, sosyal, bürokratik mahsurlarını ortaya koymaya devam edeceğiz. Türk milletinin vicdanı olmaya devam edeceğiz. Bu konuda Sayın Başkan'a da vermiş olduğu ve bizim de ufkumuzu genişleten bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum."

"BAŞKANLAR KURULUMUZU OLAĞANÜSTÜ ÇAĞIRDIM"

Ramazan Ağar da "Otoyolların satılmasıyla ilgili Başkanlar Kurulumuzu olağanüstü çağırdık. Yarın Başkanlar Kurulumuzda bu konuyu masaya yatıracağız. Burada bunu tartışacağız. Çünkü karayolları teşkilatı önemli bir teşkilat. Bu teşkilatın daha güçlenmesi gerekmesi lazımken mevcut elimizdeki devlet otoyollarının da 30 yıl uzatılması gerçekten kabul edilebilir değil. Bunun tekrar gözden geçirilmesini, bu işten bir an önce vazgeçilmesini, aksi takdirde bütün kamunun, kamuoyunun, bütün milletin buna karşı çıktığını zaten biliyoruz. Herkes, bütün millet karşı. Bu milletin, bütün milletin karşı olduğunu da dikkate alınması gerektiğini düşünüyorum. Aksi halde biz yine geçmişte hak ararken yapmış olduğumuz mücadeleleri devam ettireceğiz" dedi.