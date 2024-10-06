Rize Barosu Olağan Genel Kurulunda başkanlığa yeniden Ümit Peçe seçildi.
Rize Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda, mevcut başkan Ümit Peçe ile Ali Rıza Sancaktutan başkanlığındaki iki listeyle seçime gidildi.
Seçimlerde 125 oy alan Ümit Peçe yeniden başkan olurken Ali Rıza Sancaktutan ise 121 oyda kaldı. Genel kurulda 264 avukat oy kullanırken 18 oy da geçersiz sayıldı.
Son Dakika › Güncel › Ümit Peçe Yeniden Rize Barosu Başkanı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?