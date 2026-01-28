Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, "Renklerin Kokusu" Sergisinin Açılışını Gerçekleştirdi - Son Dakika
Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, "Renklerin Kokusu" Sergisinin Açılışını Gerçekleştirdi

28.01.2026 11:24  Güncelleme: 13:05
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, ANSAN Sanat Galerisi'nde sanatçı Fatma Kıyıpınar'ın kişisel sergisi 'Renklerin Kokusu'nun açılışını gerçekleştirdi. Sergi, yoğun katılımla ziyaret edildi.

(ANTALYA)- Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Sanatçılar Derneği (ANSAN) Sanat Galerisi sanatçısı Fatma Kıyıpınar'ın "Renklerin Kokusu" adlı kişisel sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, sanatçı Fatma Kıyıpınar'ın "Renklerin Kokusu" adlı kişisel sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Deniz Mahallesi'nde, Fikret Otyam Parkı içerisinde yer alan ANSAN Sanat Galerisi'ndeki açılış, sanatseverin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Sergide, Kıyıpınar'ın renk, doku ve duyusal çağrışımlar üzerine kurulu çalışmaları izleyicilerle buluştu.

Açılışın ardından sergiyi gezen Başkan Ümit Uysal, çalışmaların son derece ince bir işçilik ve uzun soluklu bir emek sürecinin ürünü olduğuna dikkat çekti. Kıyıpınar'ı tebrik eden Uysal, sanatın kent yaşamını zenginleştiren temel unsurlardan biri olduğunu vurguladı. Antalya'nın güçlü bir kültür-sanat potansiyeline sahip olduğunu ifade eden Uysal, kentin sanat hayatına katkı sunan tüm sanatçılara teşekkür ederek, bu üretimlerin kamusal alanlarda görünür olmasının önemine işaret etti.

"Renklerin Kokusu" sergisi, 7 Şubat gününe kadar ANSAN Sanat Galerisi'nde ziyaret edilebilecek.

Kaynak: ANKA

Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, 'Renklerin Kokusu' Sergisinin Açılışını Gerçekleştirdi

