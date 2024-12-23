Ümitköy\'de Sanatçı Babalar ve Kızlarıyla Konser

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Ümitköy Musiki Derneği (ÜMD) Türk Müziği Korosu'nun yeni yıl konserinde sanatçı babalar, kızları ile sahne aldı.

ÜMD Türk Müziği Korosu, Şef Asım Tokel yönetimindeki 86. konserini verdi.

"2025'e Merhaba" konserinde sevilen şarkıların yanı sıra türkülere de yer verildi.

Türk Halk Müziği Sanatçısı Esat Kabaklı, kızı Nevbahar Kabaklı ile "Dağlarına Kar Olurum" adlı eserini seslendirdi.

Bağlama sanatçısı Özgür Azapçı ise konserde "Fidayda" adlı türküyü çalıp söylerken, kızı İpek Azapçı da türkü eşliğinde oynadı.

Koro, izleyicileri, Ajda Pekkan, Erol Büyükburç gibi pop müziği sanatçılarının video klipleri eşliğinde 1980'lere nostaljik bir müzik yolculuğuna çıkardı.

Bir dönem TRT Müzik Dairesi Başkan Yardımcılığı da yapan müzik prodüktörü şef Asım Tokel yönetimindeki koro, bir sonraki konserini 17 Mayıs 2025'te verecek.