UMKE ekipleri enkazda kurtardıkları aileyle buluştu
Bir yıl sonra duygulandıran buluşma
VAN - Kahramanmaraş merkezli depremde Adıyaman'da görev yapan Van Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi görevlileri, kurtardıkları Kılıç ailesiyle bir yıl sonra buluştu.
Kahramanmaraş merkezli 6-7 Şubat 2023 yılında meydana gelen 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki iki deprem, 'yüzyılın afeti' olarak nitelendirilmişti. Kahramanmaraş başta olmak üzere toplam 11 ili etkileyen depremlerin üzerinden tam bir yıl geçti. Depremin ilk anlarından itibaren Van'dan giderek Adıyaman'a ulaşan UMKE ekipleri, bölgede arama kurtarma çalışmalarına katılmıştı. Bir yılın ardından Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine giden ekipler, 5 katlı binada depreme ailesiyle birlikte yakalanan Yasin Kılıç'ı ziyaret etti. Enkaz altında Yasin Kılıç ve kızı Şeyma'yı kurtaran ekiplerin ziyaretinde duydu dolu anlar yaşandı. Kurtarma sırasında çekilen görüntüleri izleyen aile ile UMKE ekipleri, gözyaşlarına hakim olamadı.
"Görüntüleri izlerken aynı duyguyu tekrar yaşadık"
Ziyarete ilişkin konuşan UMKE Bölge Koordinatörü Sinan Özgür, Kahramanmaraş merkezli depremde Adıyaman'da görev aldıklarını hatırlattı. Arama kurtarma faaliyetlerinde ilk olarak Yasin Kılıç ve kızı Şeyma'yı kurtardıklarını anlatan Özgür, "İlk medikal müdahalede bulunduğumuz Kılıç ailesini hep merak ediyorduk. Sağlık Bakanlığımızın aracılığıyla aileye ulaşmayı başardık. Aile bizi çok sıcak karşıladı. Kurtarma görüntülerini birlikte izledik. Görüntüleri izlerken aynı duyguyu tekrar yaşadık. Aile de bizi görmek istiyormuş. 'Van'dan gelen ekibin sesi hala kulağımızda' dediler. Kurtarma sırasında artçı depremler devam ediyordu. Bizler risk aldık. Ancak bir can kurtarmaya değerdi. Yasin amcanın iyi olduğunu görmek bizi mutlu etti" dedi.
"Duygu dolu anlar yaşadık"
Deprem bölgesinde yaklaşık 40 canı kurtardıklarını söyleyen UMKE görevlisi Muhammed Poyraz Bağcı ise "Depremin birinci gününde kurtardığımız ilk canı ziyaret etmek istedik. Duygu dolu anlar yaşadık. Kurtarma sırasında çekilen görüntüleri izledik. Kendileriyle bir araya gelmek güzel bir duyguydu. Çünkü kendileri de bizi merak ediyormuş" diye konuştu.
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