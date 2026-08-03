UMKE Haftası: Bakan Memişoğlu\'ndan Destek Mesajı

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) Haftası nedeniyle sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "20 bini aşkın gönüllümüz, 471 aracımız ve 678 sahra hastanesi çadır ünitemizle afet ve acil durumlarda vatandaşımızın yanında olmaya devam ediyoruz" dedi.

Bakan Memişoğlu, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Afetlerde sürdürülen kesintisiz mücadelenin adı: UMKE. 20 bini aşkın gönüllümüz, 471 aracımız ve 678 sahra hastanesi çadır ünitemizle afet ve acil durumlarda vatandaşımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Tüm UMKE çalışanlarımıza emekleri için teşekkür ediyorum" dedi.