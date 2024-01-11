Umman\'da Geleneksel At Biniciliği Festivali

Umman'da hemen hemen yılın her mevsiminde düzenlenen festivallerde gerçekleştirilen geleneksel at biniciliği, ülkenin kültürel mirasının geçmişten günümüze önemini yitirmeyen kadim eğlenceleri arasında yer alıyor.

Arap şair Ebu et-Tayyib el-Mutenebbi'nin yüzyıllar önce at biniciliğiyle ilgili becerilerini ifade eden, "Atlar, gece ve çöl beni tanır" dizesi, adeta Umman'da nesilden nesile aktarılan "at gösterileriyle" yeniden hayat buluyor.

Umman genelinde, Umman Binicilik Federasyonu katkılarıyla hiç bitmeyen geleneksel at biniciliği festivalinin son adresi ülkenin kuzeyindeki Şinas kenti oldu.

"Ardah el-Hayl" olarak isimlendirilen geleneksel at biniciliğiyle, Umman halkının tarih boyunca bu hayvanlarla baş etme ve evcilleştirme becerilerini ortaya koyan bir gösteri türü olarak 2018'te UNESCO'nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası listesine eklendi.

Beceri ve heyecan

AA, Umman'ın kuzey kıyısındaki Şinas eyaletinde, gözleri zafer coşkusuyla parıldayan binicilerin sürdüğü onlarca safkan Arap atının yer aldığı geniş parkurda heyecanla becerilerin sergilendiği yarışları görüntüledi.

Atlar dörtnala giderken tozların yükseldiği büyük pistin etrafında, telefonlarıyla gerilim ve heyecan dolu sahneler yakalayan bu kültürel mirasın hayranları saf tuttu.

Bu sahnelerin en öne çıkanları arasında atların parkurda koştuğu, iki jokeyin koşarken atlarının sırtında ayakta durarak ellerinin birbirine doladığı nefes kesen sahneler yer alıyor.

Yine jokeyin koşan iki atı ayaklarıyla sürmesi de en ilgi çekici sahnelerden biri olarak izleyicilerini hayran bırakıyor.

Binicilerin dörtnala giden atlarının nallarından çıkan tozlar yükseldikçe yarış da o kadar coşkulu ve heyecan verici görünüyor.

Ülkedeki bu ünlü at gösterisi yarışındaki atların koşarken üzerinde durması dikkat çekici tek sahne değil. "Atın yatırılması" olarak bilinen gösteride ise jokey ile atı arasındaki heyecanlı anlar yaşanıyor. At sahibi bu sahnede hayret uyandıran bir ustalıkla atını yarış pistinde yere yatırıyor.

Tüm bunların öncesinde ise, tek tek veya grup halinde parkurda yürüyen at sahiplerinin uyum içindeki sesleriyle ilahilerin yanı sıra şarkı ve şiirleri yükseliyor.

Yaklaşık 80 binicinin katıldığı Şinas'taki bu gösteri büyük bir heyecan ve mutlulukla izlenirken, Umman'ın diğer kentleri ise bu festivale ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.