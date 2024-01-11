 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Umman'da Geleneksel At Biniciliği Festivali - Son Dakika
Üye Girişi

Umman'da Geleneksel At Biniciliği Festivali

Umman'da düzenlenen geleneksel at biniciliği festivali, ülkenin kültürel mirasının önemini koruyan kadim bir eğlence olarak her mevsimde gerçekleştiriliyor. UNESCO tarafından İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası listesine dahil edilen bu gösterilerde, binicilerin becerileri ve atların heyecan verici performansları büyük bir heyecanla izleniyor. Şinas kentinde gerçekleştirilen festivalde yaklaşık 80 binicinin katılımıyla birlikte atların parkurda koşması, jokeylerin ayakta durarak ellerini birbirine dolaması ve atın yatırılması gibi nefes kesen sahneler yer alıyor. Bu gösteriye ev sahipliği yapan Şinas'ın ardından diğer Umman kentleri de festivale hazırlanıyor.

Umman\'da Geleneksel At Biniciliği Festivali
11.01.2024 - 14:40,
Abone Ol

Umman'da hemen hemen yılın her mevsiminde düzenlenen festivallerde gerçekleştirilen geleneksel at biniciliği, ülkenin kültürel mirasının geçmişten günümüze önemini yitirmeyen kadim eğlenceleri arasında yer alıyor.

Arap şair Ebu et-Tayyib el-Mutenebbi'nin yüzyıllar önce at biniciliğiyle ilgili becerilerini ifade eden, "Atlar, gece ve çöl beni tanır" dizesi, adeta Umman'da nesilden nesile aktarılan "at gösterileriyle" yeniden hayat buluyor.

Umman genelinde, Umman Binicilik Federasyonu katkılarıyla hiç bitmeyen geleneksel at biniciliği festivalinin son adresi ülkenin kuzeyindeki Şinas kenti oldu.

"Ardah el-Hayl" olarak isimlendirilen geleneksel at biniciliğiyle, Umman halkının tarih boyunca bu hayvanlarla baş etme ve evcilleştirme becerilerini ortaya koyan bir gösteri türü olarak 2018'te UNESCO'nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası listesine eklendi.

Beceri ve heyecan

AA, Umman'ın kuzey kıyısındaki Şinas eyaletinde, gözleri zafer coşkusuyla parıldayan binicilerin sürdüğü onlarca safkan Arap atının yer aldığı geniş parkurda heyecanla becerilerin sergilendiği yarışları görüntüledi.

Atlar dörtnala giderken tozların yükseldiği büyük pistin etrafında, telefonlarıyla gerilim ve heyecan dolu sahneler yakalayan bu kültürel mirasın hayranları saf tuttu.

Bu sahnelerin en öne çıkanları arasında atların parkurda koştuğu, iki jokeyin koşarken atlarının sırtında ayakta durarak ellerinin birbirine doladığı nefes kesen sahneler yer alıyor.

Yine jokeyin koşan iki atı ayaklarıyla sürmesi de en ilgi çekici sahnelerden biri olarak izleyicilerini hayran bırakıyor.

Binicilerin dörtnala giden atlarının nallarından çıkan tozlar yükseldikçe yarış da o kadar coşkulu ve heyecan verici görünüyor.

Ülkedeki bu ünlü at gösterisi yarışındaki atların koşarken üzerinde durması dikkat çekici tek sahne değil. "Atın yatırılması" olarak bilinen gösteride ise jokey ile atı arasındaki heyecanlı anlar yaşanıyor. At sahibi bu sahnede hayret uyandıran bir ustalıkla atını yarış pistinde yere yatırıyor.

Tüm bunların öncesinde ise, tek tek veya grup halinde parkurda yürüyen at sahiplerinin uyum içindeki sesleriyle ilahilerin yanı sıra şarkı ve şiirleri yükseliyor.

Yaklaşık 80 binicinin katıldığı Şinas'taki bu gösteri büyük bir heyecan ve mutlulukla izlenirken, Umman'ın diğer kentleri ise bu festivale ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Kültür, Kültür Sanat, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Umman'da Geleneksel At Biniciliği Festivali - Son Dakika


15:35
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Sivas Belediye Başkanlığı BBP'ye bırakılmalı BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Sivas Belediye Başkanlığı BBP'ye bırakılmalı
14:52
Milli İstihbarat Akademisi Başkanlığı'na Talha Köse atandı Milli İstihbarat Akademisi Başkanlığı'na Talha Köse atandı
14:47
Melek Nur'u silahla öldüren katil yakalandı! 48 suçtan kaydı çıktı Melek Nur'u silahla öldüren katil yakalandı! 48 suçtan kaydı çıktı
14:43
Her yaptığı eleştirilen Hande Erçel veryansın etti: Beni salın Her yaptığı eleştirilen Hande Erçel veryansın etti: Beni salın
14:32
Bakan Göktaş'tan 6 Şubat depreminde kaybolan çocuklar olduğu iddiasına yanıt: Bir tanesi bile kayıp değil Bakan Göktaş'tan 6 Şubat depreminde kaybolan çocuklar olduğu iddiasına yanıt: Bir tanesi bile kayıp değil
14:25
Canlı yayında kocasının ihanetini ifşa etti, sunucu Nur Viral'in ağzı açık kaldı: Küçük dilimizi yuttuk Canlı yayında kocasının ihanetini ifşa etti, sunucu Nur Viral'in ağzı açık kaldı: Küçük dilimizi yuttuk
14:18
Gambiya Milli Takımı'nı taşıyan uçakta oyuncular bayıldı Gambiya Milli Takımı'nı taşıyan uçakta oyuncular bayıldı
14:10
Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nın formatını değiştirdi Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nın formatını değiştirdi

Son Dakika
14:52 Milli İstihbarat Akademisi Başkanlığı'na Talha Köse atandı
14:47 Melek Nur'u silahla öldüren katil yakalandı! 48 suçtan kaydı çıktı
14:43 Her yaptığı eleştirilen Hande Erçel veryansın etti: Beni salın
14:32 Bakan Göktaş'tan 6 Şubat depreminde kaybolan çocuklar olduğu iddiasına yanıt: Bir tanesi bile kayıp değil
14:25 Canlı yayında kocasının ihanetini ifşa etti, sunucu Nur Viral'in ağzı açık kaldı: Küçük dilimizi yuttuk
14:18 Gambiya Milli Takımı'nı taşıyan uçakta oyuncular bayıldı
14:10 Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nın formatını değiştirdi
13:44 Erotik pozları hatırlatılan Turabi, çocukluğunu anlatırken gözyaşlarına boğuldu
13:19 Afganistan'da 6.4 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı komşu ülkelerde de hissedildi
13:15 Hatay'da yeniden aday gösterilmesi tepki çekmişti! CHP'den Lütfü Savaş açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 15:55:40. #1.11#
SON DAKİKA: Umman'da Geleneksel At Biniciliği Festivali - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement