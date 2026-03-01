Umman'da Petrol Tankerine Saldırı

Umman'ın Musandam kentinin Hasab Limanı açıklarında, Palau bayraklı SKYLIGHT isimli petrol tankeri saldırıya uğradı.

Umman Deniz Güvenliği Merkezi, konuya ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, geminin limanın 5 mil kuzeyinde hedef alındığını belirtti.

Açıklamada, gemide bulunan 20 mürettebattan tamamının tahliye edildiği, dört kişinin yaralandığı ve tedavi altına alındığı aktarıldı.

Mürettebattan 15 kişinin Hindistan, 5 kişinin ise İran vatandaşı olduğu bilgisi paylaşıldı.

İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına karşı yapığı misillemenin ardından sabah saatlerinde de Doha ve Dubai kentinde patlama sesi duyulduğu, hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirilmişti.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.