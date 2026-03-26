Umman'da yoğun yağışlar sebebiyle meydana gelen sel sonucu 1 kişi daha hayatını kaybederken son 3 günde ölen kişi sayısı 8'e yükseldi.
Umman resmi ajansı ONA'da yayımlanan habere göre, bir kişi aracıyla Dahiliye kentinin Menah bölgesinde meydana gelen sele kapıldı.
Sele kapılan kişi hayatını kaybederken, son 3 günde yaşamını yitirenlerin sayısı 8'e yükseldi.
Haberde ayrıca Nizva kentinde de yoğun yağış nedeniyle sel meydana geldiği aktarıldı.
Son Dakika › Güncel › Umman'da Sel Felaketi: 8 Ölü - Son Dakika
