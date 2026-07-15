Umman Hürmüz Boğazı\'nda Seyrüsefer İçin Kararlı

MASKAT, 15 Temmuz (Xinhua) -- Umman, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisinin uluslararası hukuka uygun olarak yeniden tesis edilmesi için tüm taraflarla birlikte çalışma konusundaki kararlılığını yineledi.

Umman Dışişleri Bakanlığı salı günü yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda seyrüseferin yeniden tesisi için tüm taraflarla "şeffaf ve tarafsız işbirliğini" sürdürdüklerini ve Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nden kaynaklanan yükümlülüklerine tam olarak bağlı kaldıklarını belirtti.

Tüm taraflara uluslararası hukuka saygı gösterme ve uyma çağrısının yapıldığı açıklamada, deniz seyrüseferinin yeniden sağlanmasına yönelik çabaların uluslararası düzeyde kabul gören hukuki ilkelere tam riayetle yürütülmesi gerektiği vurgulandı.

İngiltere Deniz Ticaret Örgütü, aynı günün erken saatlerinde Hürmüz Boğazı'nın güney rotasından geçiş yapan iki petrol tankerinin saldırıya uğradığını bildirmişti.