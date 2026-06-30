Umman, Hürmüz Boğazı'nda Ücretlendirmeyi Desteklemiyor - Son Dakika
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Umman, Hürmüz Boğazı'nda Ücretlendirmeyi Desteklemiyor

30.06.2026 01:40
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Umman Dışişleri Bakanı, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin ücretlendirilmesine karşı olduklarını açıkladı.

Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin ücretlendirilmesini desteklemediklerini belirtti.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Fransa'da bulunan Umman Dışişleri Bakanı Busaidi, Monte Carlo Uluslararası Radyosu'na Hürmüz Boğazı'ndan geçişler, denizcilik hizmetleriyle ilgili mekanizmalar ve İran ile ABD arasında imzalanan mutabakat zaptına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Busaidi, küresel ekonomi ve bölge ülkeleri için önemli bir su yolu olan Hürmüz Boğazı'nın güvenli ve herkese açık kalmasını istediklerini kaydetti.

Umman ile İran arasındaki mevcut diyalogun, yapılacak anlaşmaların uluslararası hukuk kurallarıyla tutarlı olması gerekliliğine dayandığını açıklayan Busaidi, Umman'ın Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne bağlı olduğunu ve boğazdaki yeni düzenlemelerin uluslararası meşruiyet çerçevesinden sapmaması gerektiğini vurguladı.

Boğazdan geçişlerin ücretlendirilmesiyle ilgili tartışmalara da değinen Busaidi, Umman olarak bunu desteklemediklerini belirterek, ancak seyrüsefer güvenliğini artırma, acil durumlara hazırlık ve kirlilikle mücadele gibi denizcilik hizmetleriyle ilgili mekanizmaların değerlendirilebileceğini kaydetti.

Busaidi, bu konudaki herhangi bir düzenlemenin boğazı kullanan ülke ve şirketlerle istişare ederek yapılacağını dile getirdi.

Ülkesinin, İran ile ABD arasındaki mutabakat zaptının uygulanmasını ve tansiyonun düşürülmesini desteklediğini aktaran Busaidi, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi ülkeler arasında da bu konuda mutabakat bulunduğunu bildirdi.

Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer yönetimi için İran ile Umman arasında Ortak Hürmüz Komitesi kurulmuş ve bu komite ilk toplantısını dün Umman'da yapmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Umman, Hürmüz Boğazı'nda Ücretlendirmeyi Desteklemiyor - Son Dakika

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