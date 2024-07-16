Umman'ın başkenti Maskat'ta silahlı saldırı: 6 ölü, 28 yaralı

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Umman'ın başkenti Maskat'ta düzenlenen silahlı saldırıda 1'i polis 6 kişinin öldüğü, 28 kişinin yaralandığı bildirildi.

Umman resmi haber ajansı ONA'da yer alan habere göre, Maskat'ın El-Vadi el-Kebir bölgesinde bir cami yakınında silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda 1'i polis 6 kişinin hayatını kaybettiği, aralarında polis, ambulans ve sivil savunma ekiplerinden 4 kişinin olduğu çeşitli uyruklardan 28 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Haberde, saldırıyı düzenledikleri belirtilen 3 zanlının öldürüldüğü kaydedildi.

Umman Sultanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, güvenlik önlemlerinin alındığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edilirken, olayın nedenine ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.