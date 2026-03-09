Umman Sultanı Hamaney'i Tebrik Etti

Umman Sultanı Heysem bin Tarık, İran'ın lideri olarak seçilmesinden dolayı Mücteba Hamaney'i tebrik etti.

Umman resmi haber ajansı ONA'ya göre, Umman Sultanı Heysem bin Tarık, İran'ın yeni seçilen lideri Mücteba Hamaney'e tebrik telgrafı çekti.

Bin Tarık telgrafında, Hamaney'e, dost İran'da üstleneceği liderlik sorumluluklarında başarılar ve muvaffakiyetler diledi.