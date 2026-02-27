Umman ve ABD’den İran Müzakereleri Görüşmesi

Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, ABD Başkan Yardımcısı James David Vance ile İran-ABD müzakerelerine ilişkin görüşmelerde bulundu.

Dışişleri Bakanı Busaidi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından ABD Başkan Yardımcısı Vance ile görüştüğünü duyurdu.

Busaidi, görüşmede ABD ile İran arasında süren nükleer görüşmelerin ayrıntılarını ve bugüne kadar kaydedilen ilerlemeyi paylaştığını kaydederek, "Katılımları için minnettarım ve önümüzdeki günlerde daha fazla ve kararlı ilerleme kaydedilmesini dört gözle bekliyorum. Barış elimizin altında." ifadelerini kullandı.