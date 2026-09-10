Umman ve Cezayir dışişleri bakanları gerginliğin azaltılması için itidal çağrısı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Umman ve Cezayir dışişleri bakanları gerginliğin azaltılması için itidal çağrısı yaptı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi ile Cezayirli mevkidaşı Ahmed Attaf, telefon görüşmesinde bölgesel gelişmeleri ve gerilimin azaltılması yollarını ele aldı. İki bakan, güvenlik ve istikrarın korunması için sağduyu ve itidalin önemini vurgulayarak diplomatik çözümlere desteklerini yineledi.

Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi, Cezayirli mevkidaşı Ahmed Attaf ile bölgesel gelişmeleri, gerginliğin azaltılmasının yollarını ve siyasi çözümleri destekleme çabalarını ele aldı.

Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Busaidi ile Attaf, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlar, Umman ile Cezayir arasındaki ilişkiler ve işbirliğini güçlendirmenin yolları, ortak öneme sahip konularda istişare ve koordinasyonun sürdürülmesini görüştü.

Bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunan Dışişleri Bakanları, güvenlik ve istikrarın korunması için sağduyu ve itidalin önemini vurguladı.

Taraflar ayrıca gerilimin azaltılması, diyalog ve siyasi çözüm zemininin güçlendirilmesine yönelik diplomatik çabaların desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Diplomatik çözüm vurgusu

Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesinin yanı sıra bölgesel gelişmeler ve ortak önem taşıyan konuların ele alındığı kaydedildi.

Açıklamaya göre Attaf ve Busaidi, bölge genelinde güvenlik ve istikrarın korunması için gerilimin azaltılması ve diplomatik çözümlere öncelik verilmesine yönelik çabalara desteklerini yineledi.

Cezayir Dışişleri Bakanlığı, iki ülke arasındaki ilişkilerin korunmasına yönelik tüm yolların tükenmesinin ardından BAE ile diplomatik ilişkilerin bugün itibarıyla kesildiğini belirtmişti.

Söz konusu kararın resmi olarak tebliğ edilmesi için BAE'nin Cezayir Büyükelçisi'nin bugün Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı aktarılan açıklamada, Büyükelçi'ye karara uyması ve ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre tanındığı bildirilmişti.

Bu gelişmenin ardından BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın Diplomasi Danışmanı Enver Gargaş, "diplomatik ilişkilerin, bulmaca ve şifreli ifadelerle değil akılla, iletişimle ve çıkarların açık olmasıyla yürütüleceğini" söylemişti.

Kaynak: AA

Dış Politika, Cep Telefonu, Diplomasi, Cezayir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Umman ve Cezayir dışişleri bakanları gerginliğin azaltılması için itidal çağrısı yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Bayraktar: Yapay zekanın daha adil şekilde eğitilmesi gerekiyor KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Bayraktar: Yapay zekanın daha adil şekilde eğitilmesi gerekiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Barrack’ı kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack'ı kabul etti
Fenerbahçe-Roma maçı için karaborsa bilet ilanı veren 5 şüpheli gözaltında Fenerbahçe-Roma maçı için karaborsa bilet ilanı veren 5 şüpheli gözaltında
Trump: İran savaşı 3 Kasım’daki seçimlerden hemen sonra bitecek Trump: İran savaşı 3 Kasım'daki seçimlerden hemen sonra bitecek
Trabzonspor’da ibre Şenol Güneş’e döndü Trabzonspor'da ibre Şenol Güneş'e döndü
Rusya’nın tatil cennetinde alevler yükseldi İnsansız deniz araçlarıyla vurdular Rusya'nın tatil cennetinde alevler yükseldi! İnsansız deniz araçlarıyla vurdular

19:43
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
19:02
İsmail Kartal kritik kararının sebebini açıkladı: Bu yüzden oynattım
İsmail Kartal kritik kararının sebebini açıkladı: Bu yüzden oynattım
18:45
Mansur Yavaş-Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesine ilişkin bir açıklama da AK Parti’den
Mansur Yavaş-Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesine ilişkin bir açıklama da AK Parti'den
18:17
4 belediye başkanı daha AK Parti’ye geçti 3’ü CHP’den
4 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçti! 3'ü CHP'den
17:43
Kara Haydar’ı yakacak MASAK raporu Geliri sadece 74 bin TL
Kara Haydar'ı yakacak MASAK raporu! Geliri sadece 74 bin TL
17:09
Kilolarca altınlı “mizansen” düğünün perde arkası ortaya çıktı
Kilolarca altınlı “mizansen” düğünün perde arkası ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2026 20:08:27. #7.12#
SON DAKİKA: Umman ve Cezayir dışişleri bakanları gerginliğin azaltılması için itidal çağrısı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement