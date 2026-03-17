Umman ve Ermenistan Arasında İşbirliği Görüşmesi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Umman ve Ermenistan Arasında İşbirliği Görüşmesi

17.03.2026 17:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Umman ve Ermenistan dışişleri bakanları, ilişkileri güçlendirmek için bir araya geldi.

Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamid el-Busaidi ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, iki ülke arasındaki ilişkiler ile bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Umman resmi haber ajansı ONA'da yer alan habere göre, Busaidi ile Mirzoyan Umman'ın başkenti Muskat'taki Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi.

Görüşmede Umman ve Ermenistan arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve çeşitli alanlarda ortak projelerin geliştirilmesi imkanları değerlendirildi.

Taraflar, bu sürecin ilerleyen dönemde yeni anlaşmalar ve mutabakat zaptlarıyla çerçevelendirileceğini ve ikili ilişkilerin daha geniş bir boyut kazanacağını vurguladı.

Bölgesel gelişmelerin de ele alındığı görüşmede iki bakan, gerilimin düşürülmesi ve çözümün diplomatik yollarla sağlanması gerektiği konusunda mutabık kaldı.

Taraflar, güvenlik ve istikrarın sağlanması için siyasi ve diplomatik çabaların sürdürülmesinin önemine dikkat çekti.

Umman ve Ermenistan dışişleri bakanları, ikili koordinasyon mekanizmalarını güçlendirmek amacıyla dışişleri bakanlıkları arasında iki ülke arasındaki kurumsal işbirliği ve diyaloğun geliştirilmesinin hedeflenmesi maksadıyla bir "Siyasi Danışmalar Mutabakat Zaptı" imzaladı.

Görüşmeye Umman tarafından Dışişleri Bakan Yardımcısı Şeyh Halife bin Ali el-Harisi, Hukuk Dairesi Başkanı Şeyh Dr. Süleyman bin Suud el-Cabiri ve Avrupa Dairesi Başkanı Şeyh Munzir bin Mahfuz el-Munziri katıldı.

Ermenistan tarafında ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahan Kostanyan, Ermenistan'ın Umman Büyükelçisi Hırçya Poldiyan ve bazı yetkililer hazır bulundu.

Kaynak: AA

Dış Politika, Diplomasi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arkadaşlarıyla sohbet ederken 4 metre yükseklikten düştü Arkadaşlarıyla sohbet ederken 4 metre yükseklikten düştü
Dubai Havalimanı yakınlarındaki yakıt depolarında çıkan yangın söndürüldü Dubai Havalimanı yakınlarındaki yakıt depolarında çıkan yangın söndürüldü
Pakistan’dan Afganistan’ın başkenti Kabil’e hava saldırısı Pakistan'dan Afganistan'ın başkenti Kabil'e hava saldırısı
Trump: İsrail’in İran’a karşı nükleer silah kullanmaz Trump: İsrail'in İran'a karşı nükleer silah kullanmaz
Silah seslerini duyunca denizden çıkıp panikle kaçtılar Silah seslerini duyunca denizden çıkıp panikle kaçtılar
Lübnan’da İsrail saldırıları nedeniyle 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi Lübnan'da İsrail saldırıları nedeniyle 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi

18:07
Jhon Duran’a büyük şok: Sahipsiz kaldı
Jhon Duran'a büyük şok: Sahipsiz kaldı
17:59
Paket paket tavuklar çöpe gitti
Paket paket tavuklar çöpe gitti
17:15
ABD’de “İran“ istifası: Bu savaşı vicdanen destekleyemem
ABD'de "İran" istifası: Bu savaşı vicdanen destekleyemem
17:10
Yunanistan, İsrail yapımı silahları da içeren silahlanma programını Meclis’e sundu
Yunanistan, İsrail yapımı silahları da içeren silahlanma programını Meclis'e sundu
16:42
İsveç, Rus tankerine böyle çıktı
İsveç, Rus tankerine böyle çıktı
16:34
Netanyahu: Laricani’yi öldürdük, İran’da ayaklanma istiyoruz
Netanyahu: Laricani'yi öldürdük, İran'da ayaklanma istiyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 18:57:09. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.