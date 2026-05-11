Umman ve IMO'dan Hürmüz Boğazı Güvenliği Görüşmesi

11.05.2026 16:18
Umman Dışişleri Bakanı Busaidi ve IMO Genel Sekreteri Dominguez, deniz güvenliğini ele aldı.

Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Genel Sekreteri Arsenio Dominguez, bölgedeki deniz trafiği ve Hürmüz Boğazı'nda yaşanan güvenlik sorunlarını görüştü.

Umman Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, görüşme, başkent Maskat'taki bakanlık binasında gerçekleştirildi.

Taraflar, bölgedeki deniz taşımacılığının karşı karşıya olduğu zorluklar ile Hürmüz Boğazı üzerinden geçen seyrüsefer güvenliğine ilişkin konuları değerlendirdi.

Görüşmede ayrıca, söz konusu sorunların ilgili taraflarla işbirliği içinde, barışçıl ve diplomatik yöntemlerle çözülmesine yönelik çabalar ele alındı.

Umman Dışişleri Bakanı Busaidi, uluslararası hukuk ve deniz hukukuna bağlılığın önemine vurgu yaparak, tüm ülkelerin kara suları üzerindeki egemenlik haklarına saygı gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

IMO Genel Sekreteri Dominguez ise Umman ile yürütülen işbirliğinden memnuniyet duyduğunu dile getirerek, Körfez'de halihazırda bekleyen tankerlerin güvenli geçişine yönelik insani girişimin uygulanması için sürdürülen çalışmalara ilişkin istişareleri olumlu bulduğunu ifade etti.

Görüşmede iki taraftan bazı yetkililer de hazır bulundu.

Kaynak: AA

