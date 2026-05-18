Yemek yapmadı diye eşini döven kocaya 14 yıl hapis
18.05.2026 09:49  Güncelleme: 09:50
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, yemek yapmadığı gerekçesiyle eşi Ummuhan Korkut'u dövüp ölümüne neden olan Yunus Korkut'a 14 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme, öldürme kastı olmadığı gerekçesiyle cezayı 'kasten yaralama sonucu ölüme sebebiyet verme' olarak nitelendirdi.

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde eşi Ummuhan Korkut'u (25), yemek yapmadığı gerekçesiyle dövüp ölümüne neden olan Yunus Korkut'a (34), verilen 14 yıl hapis cezasının gerekçesi açıklandı. Kararda, Korkut'un eşi öldürme kastıyla hareket ettiğine dair yeterli delil bulunmadığı belirtildi.

Olay, 21 Ocak 2025'te saat 19.30 sıralarında, Köyceğiz'in Beyobası Mahallesi'nde meydana geldi. Yunus Korkut, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak eşi, 2 çocuk annesi Ummuhan Korkut'un bayıldığını ve ağzından köpük geldiği ihbarında bulundu. Sağlık görevlileri tarafından Köyceğiz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Korkut, durumu ağırlaşınca Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tetkiklerde vücudunda morluklar tespit edilen ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen Ummuhan Korkut, beyin ameliyatı sonrası yoğun bakıma alındı. Korkut, tedavi gördüğü hastanede 1 hafta sonra hayatını kaybetti. Korkut'un cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Köyceğiz ilçesi Beyobası Mahallesi'nde toprağa verildi. Olayın ardından Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla jandarma tarafından gözaltına alınan Yunus Korkut, suçunu itiraf edip, eşini yemek yapmadığı için dövdüğünü söyledi. Korkut, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Soruşturmanın ardından Korkut hakkında, 'Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan dava açıldı.

14 HAPİS CEZASI VERİLDİ

Davanın karar duruşması, Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen 30 Nisan'da görüldü. Duruşmada Korkut'un yakınları ve avukatlar hazır bulunurken, tutuklu sanık ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Mahkeme heyeti, Yunus Korkut'u, 'Eşe karşı ölüm neticesine sebebiyet veren kasten yaralama' suçundan 14 yıl hapis cezasına mahkum etti. Kararda, suçun işleniş şekli ve sanık Korkut'un kastının yoğunluğu göz önüne alınıp, takdiri indirim uygulanmadı.

KARARIN GEREKÇESİ AÇIKLANDI

Mahkeme, gerekçeli kararını açıkladı. Gerekçeli kararda, Yunus Korkut'un eşi Ummahan Korkut'a yönelik darp eylemini kabul ettiği, ancak öldürme kastıyla hareket ettiğine dair yeterli delil bulunmadığı belirtildi. Olayda kullanılan herhangi bir öldürücü alet bulunmaması, taraflar arasında öldürmeyi gerektirecek önceden planlanmış ağır bir husumetin tespit edilememesi ve sanığın olay sonrası eşini hastaneye ulaştırmak için çaba göstermesinin de dikkate alındığı gerekçeli kararda yer aldı.

Kararda, sanığın eşine yumruk ve tokat attığı, Ummahan Korkut'un kısa süre sonra fenalaşarak ahır girişinde baygın halde bulunduğu, Adli Tıp Kurumu raporuna göre ölümün künt kafa travmasına bağlı kanama sonucu gerçekleştiğinin kesinleştiği ifade edildi. Gerekçeli kararında sanık Korkut'un eyleminin öldürme değil, kasten yaralama sonucu ölüme neden olma suçunu oluşturduğu kaydedildi.

Gerekçeli kararda ayrıca olay anını doğrudan gösteren kamera kaydı ya da öldürme kastını açıkça ortaya koyan başka bir somut delil bulunmadığı, sanığın aşamalardaki ifadelerinde darp eylemini istikrarlı şekilde kabul ettiği de vurgulandı.

'İSTİNAFA BAŞVURACAĞIZ'

Ummuhan Korkut'un aile avukatı Perihan Ceviz Turasay, "Bizler ilk aşamadan itibaren bu dosya kapsamında ısrarla söylüyoruz, bu bir kasten yaralama dosyası değil. Ummahan, senelerdir fail tarafından sistematik bir şekilde darp ediliyordu. Defalarca ölüm tehditlerine maruz kaldı. Olay günü ise dosya kapsamında yer alan bilgi ve belgelere göre yalnızca Yunus Korkut'un darbeleri neticesinde oluşan yaralanma sebebiyle vefat etti. Bütün bu hususlar dikkate alındığında dosya kapsamında, 'Kasten yaralama' değil 'Kasten öldürme' suçundan kurulacak bir mahkumiyet kararı bekliyorduk. Ancak mahkemenin sanığın suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarına ve taraflı tanık beyanlarına dayanarak kurmuş olduğu bu hüküm, kadın cinayetlerinde cezasızlık algısını besleyecek ve faillere cesaret verecek bir hüküm olmuştur. Karara karşı istinaf yoluna başvuracağız" dedi.

Kaynak: DHA

3. Sayfa, Güncel, Kadın, Suç, Son Dakika

