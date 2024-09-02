Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Challenge İstanbul yarışmasında yüzme etabını tamamladı

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İstanbul Boğaz'ında her yıl binlerce sporcunun katıldığı "Challenge İstanbul" yarışmasının yüzme etabına katılan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, 2400 metrelik parkuru 29 dakikada yüzdü.

Gençlik ve Spor Bakanlığının himayesinde Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından gerçekleşen "Challenge İstanbul" yarışmasının yüzme etabına Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da katıldı.

Yarışmada yüzen tek belediye başkanı olan Yıldırım, bine yakın sporcunun yarıştığı 2400 metrelik Kanlıca-Küçüksu arasında parkuru 29 dakikada tamamladı.

Yarışmanın çok keyifli olduğunu dile getiren Başkan Yıldırım, "Gencinden yaşlısına herkes yüzmeyi sevmeli ve öğrenmeli. Yarışlara katılan bütün sporcu arkadaşlarımızı tebrik ediyorum." dedi.