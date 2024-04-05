Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım mazbatasını aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım mazbatasını aldı

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım mazbatasını aldı

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde Ümraniye Belediye Başkanlığı görevini tekrar kazanan İsmet Yıldırım, mazbatasını aldı. Yıldırım, seçim sonuçlarından çıkarılacak derslere değinerek, daha çok çalışacaklarını belirtti. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz da Yıldırım'ın başarılı çalışmalarını vurgulayarak, hizmet siyasetine devam edeceklerini söyledi.

05.04.2024 14:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ümraniye Belediye Başkanlığına yeniden seçilen İsmet Yıldırım mazbatasını aldı.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nin ardından Ümraniye Belediye Başkanlığı görevini tekrar kazanan İsmet Yıldırım, İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını aldı. Ardından Ümraniye Belediyesine gelen Yıldırım'ı personel törenle karşıladı.

Yıldırım, yaptığı konuşmada, seçimlerin ülkeye ve İstanbul'a hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ümraniye'de yine belediye başkanlığına seçildiğini anımsatan Yıldırım, "Tüm kademelerde görev alan kardeşlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bize oy versin vermesin, Ümraniye'nin tamamına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Seçim sonuçlarından çıkarılacak çok önemli dersler olduğunu dile getiren Yıldırım, "Tüm partililerin bir ders çıkarması gerekiyor. Seçmen sandığa gitmedi. 'Biz Cumhurbaşkanımızı da sizi de seviyoruz. Ancak sandığa gitmiyoruz.' dedi. Bu bize bir düşünme fırsatı veriyor. Bundan sonra daha çok çalışacağız." ifadelerini kullandı.

"Milletimizin verdiği kararın başımızın üstünde yeri vardır"

Konuşmasının ardından Yıldırım, makamında tebrikleri kabul etti.

Yıldırım'ı, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, AK Parti İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan ve AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Salim Çetinkaya da yeniden seçilmesi nedeniyle kutladı.

Boyraz, seçimde fedakarca çalışan partililere teşekkür ederek, "Milletimizin her verdiği kararın başımızın üstünde yeri vardır. Milletin şaşmaz bir terazisi vardır. Bu terazide ortaya koyduğu tercihi de hepimizin irdeleyip ona göre yöntemleri belirlememiz lazım." dedi.

Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım'ın çalışmalarının başarılı olduğunu belirten Boyraz, şunları kaydetti:

"Bu saatten sonra başta Ümraniye'de olmak üzere kazandığımız belediyelerde eser, hizmet ve hürmet siyasetini yeniden daha fazla yapmaya gayret edeceğiz."

Kaynak: AA

Belediye Başkanlığı, İsmet Yıldırım, Ümraniye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım mazbatasını aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • AK Parti'den Rize'nin Çamlıhemşin Belediye Başkanı seçilen Ömer Altun göreve başladı
    16:18 AK Parti'den Rize'nin Çamlıhemşin Belediye Başkanı seçilen Ömer Altun göreve başladı

    AK Parti'den Rize'nin Çamlıhemşin Belediye Başkanı seçilen Ömer Altun, görevi AK Partili Osman Haşimoğlu'dan devraldı. Altun, belediye binasında düzenlenen törende, emeklerinden dolayı Osman Haşimoğlu'na teşekkür etti.

  • Sakarya'da 619 araç trafikten men edildi, 43 sürücünün ehliyetine el konuldu
    16:16 Sakarya'da 619 araç trafikten men edildi, 43 sürücünün ehliyetine el konuldu

    Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü bağlı trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, 2024 yılı Mart ayında 51 bin 496 araç kontrol edildi. Denetimler sonucunda 619 araç trafikten men edilirken, 43 sürücünün ehliyetine el konuldu. Ayrıca Mart ayında 319 trafik kazası meydana geldi ve bu kazalarda 197 kişi yaralandı.

  • CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin'in oğlu Hüseyin Keskin hayatını kaybetti
    16:14 CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin'in oğlu Hüseyin Keskin hayatını kaybetti

    CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin'in 32 yaşındaki oğlu Hüseyin Keskin hayatını kaybetti. Taziyeler, Kayseri Hacı Bektaş-ı Veli Cem Evi'nde kabul edildi. Cem Evi'ne gelen Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın da Feyzullah Keskin'e taziye ziyaretinde bulundu. Hüseyin Keskin'in cenazesi yarın öğlen Cem Evi'nde düzenlenecek törenin ardından defnedilecek.

  • Talasgücü Belediyespor 14 yaş altı takımı Türkiye şampiyonu oldu
    16:13 Talasgücü Belediyespor 14 yaş altı takımı Türkiye şampiyonu oldu

    Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Türkiye şampiyonu olan Talasgücü Belediyespor 14 yaş altı takımını ve teknik heyetini tebrik etti. Yalçın, oyuncuları ve teknik heyeti karşılayarak çiçek verdi. Talasgücü Belediyespor'da 400'ün üzerinde genç futbol eğitimi alıyor. Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mutlu Önal da takımla gurur duyduklarını belirtti. Talasgücü Belediyespor Kulübü Başkanı Yunus İloğlu, Başkan Yalçın'a desteklerinden dolayı teşekkür etti. A Takım Antrenörü Halil Arslan ise turnuvaya 78 ilden 128 takımın katıldığını ve Talasgücü Belediyespor'un Türkiye şampiyonu olarak şehre döndüğünü ifade etti.


14:45 Esra Erol’da akıllara durgunluk veren olay Katil olduğu öğrenilen dadı, erkek çıktı Esra Erol'da akıllara durgunluk veren olay! Katil olduğu öğrenilen dadı, erkek çıktı
14:38 İYİ Parti’de kurultay tarihi belli oldu İYİ Parti'de kurultay tarihi belli oldu
14:21 Şanlıurfa’da otomobil ile kamyon çarpıştı 1’i polis 4 kişi hayatını kaybetti Şanlıurfa'da otomobil ile kamyon çarpıştı! 1'i polis 4 kişi hayatını kaybetti
14:04 Türkiye, Avrupa’da konvansiyonel askeri ekipmanlara sınırlama getiren AKKA’yı askıya aldı Türkiye, Avrupa'da konvansiyonel askeri ekipmanlara sınırlama getiren AKKA'yı askıya aldı
15:38 Konu: Süper Kupa Ali Koç, TFF’yi bu kez İngiliz basınına şikayet etti Konu: Süper Kupa! Ali Koç, TFF'yi bu kez İngiliz basınına şikayet etti
15:08 MİT, PKKKCK-PYDYPG sorumlusu İpek Demir’i Suriye’den Türkiye’ye getirdi MİT, PKK/KCK-PYD/YPG sorumlusu İpek Demir'i Suriye'den Türkiye'ye getirdi
14:46 Beyoğlu’nda korkutan yangın Bitişik iki binadan alevler yükseldi Beyoğlu'nda korkutan yangın! Bitişik iki binadan alevler yükseldi
14:39 Seçimi kaybeden muhtar adayından sitem dolu şiir “Baldız“ ve “Bacanak“ kısmı efsane Seçimi kaybeden muhtar adayından sitem dolu şiir! "Baldız" ve "Bacanak" kısmı efsane
14:36 Tom Cruise’un, garip bir olay sonucu Bugatti marka otomobil satın alması yasaklandı Tom Cruise'un, garip bir olay sonucu Bugatti marka otomobil satın alması yasaklandı
13:56 Ne diyeceği merak konusuydu Ali Koç’u topa tutan Aziz Yıldırım’dan bomba Süper Kupa yorumu Ne diyeceği merak konusuydu! Ali Koç'u topa tutan Aziz Yıldırım'dan bomba Süper Kupa yorumu
13:16 Kabir ziyaretinde çoban köpeklerinin saldırısına uğrayan 82 yaşındaki kadın hayatını kaybetti Kabir ziyaretinde çoban köpeklerinin saldırısına uğrayan 82 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
13:14 Olaylı maçın yankıları sürüyor Trabzonspor’dan Tahkim Kurulu’na başvuru Olaylı maçın yankıları sürüyor! Trabzonspor'dan Tahkim Kurulu'na başvuru
12:39 Abdullah Zeydan mazbatasını aldı Abdullah Zeydan mazbatasını aldı
12:11 “Tehdit alıyorum“ diyerek muhtar adaylığından çekilen model, siyaseten tarafını belli etti "Tehdit alıyorum" diyerek muhtar adaylığından çekilen model, siyaseten tarafını belli etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2024 16:19:05. #1.13#
SON DAKİKA: Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım mazbatasını aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement