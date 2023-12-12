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Ümraniye Belediyesi, İlk Kez Üniversiteyi Kazanan Öğrencilere Eğitim Desteği Sağladı - Son Dakika
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Ümraniye Belediyesi, İlk Kez Üniversiteyi Kazanan Öğrencilere Eğitim Desteği Sağladı

Ümraniye Belediyesi, ilçede ikamet eden ve bu yıl ilk kez üniversiteyi kazanan 2 bin 997 öğrenciye 7 bin liralık eğitim desteği sağladı. Başvurular internet sitesi üzerinden yapıldı ve devlet üniversitesi veya yüzde yüz burslu vakıf üniversitesi kazanan öğrenciler arasından seçim yapıldı. Toplam 20 milyon 979 bin lira desteğin öğrencilerin banka hesaplarına yatırıldığı belirtildi.

Ümraniye Belediyesi, İlk Kez Üniversiteyi Kazanan Öğrencilere Eğitim Desteği Sağladı
12.12.2023 - 12:11,
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Ümraniye Belediyesi, ilçede ikamet eden ve bu yıl ilk kez üniversiteyi kazanan 2 bin 997 öğrenciye 7 bin liralık eğitim desteğinde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, eğitim desteği için başvurular internet sitesi üzerinden yapıldı.

Üniversite sınavını kazanıp kaydını yaptıran ve ikametgahı Ümraniye'de bulunanlar arasından incelemeler sonucu 2 bin 997 öğrenci eğitim desteği almaya hak kazandı.

Başvurularda adayların, devlet üniversitesi veya yüzde yüz burslu vakıf üniversitesi kazanmaları, lisans programlarında örgün öğretime yerleşmeleri şartı arandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, bu yıl ilk kez üniversiteli olan öğrencilere 7 bin lira eğitim desteğinde bulunduklarını kaydetti.

Toplam 20 milyon 979 bin lira desteğin öğrencilerin banka hesaplarına yatırıldığını belirten Yıldırım, "Paranızı sağlıkla, güle güle harcayın. Derslerinizde başarılar diliyor ve belediye olarak her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Ümraniye Belediyesi, İlk Kez Üniversiteyi Kazanan Öğrencilere Eğitim Desteği Sağladı - Son Dakika
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