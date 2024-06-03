Ümraniye Belediyesi, öğrencileri TUSAŞ\'a geziye götürecek

Güncel

Ümraniye Belediyesi, ilçede eğitim gören öğrencileri Ankara'daki Türk Havacılık Uzay Sanayiine (TUSAŞ) geziye götürecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki 11. sınıf öğrencileri için TUSAŞ'a 5 gün sürecek gezi düzenlenecek.

Geleceğin mühendisleri ve yazılımcılarına ufuk kazandırmayı amaçlayan geziyle gençler, insansız hava araçları ve uçak üretim süreçlerini yakından görme fırsatı bulacak.

TUSAŞ gezisine yaklaşık 500 öğrencinin katılması bekleniyor.