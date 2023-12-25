Ümraniye Belediyesi Sivil Savunma ve Arama Kurtarma Ekibi Okullarda Deprem Tatbikatı Gerçekleştirdi

Ümraniye Belediyesi Sivil Savunma ve Arama Kurtarma Ekibi, ilçedeki okullarda gerçekleştirdiği deprem tatbikatı kapsamında Haşim İşcan İlkokulu ve Pikare Koleji öğrencilerine olası bir afette yapılması gerekenler hakkında eğitim verdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ümraniye Belediyesinin 59 kişiden oluşan sivil savunma ve arama kurtarma ekibi, her ay ilçedeki farklı bir okulda muhtemel bir afet anında yapılması ve yapılmaması gerekenler hakkında eğitimler düzenliyor.

Bu kapsamda, Haşim İşcan İlkokulu ve Pikare Koleji'nde eğitim vererek, deprem tatbikatı gerçekleştiren ekip, öğrenciler ile öğretmenlere güvenli alanlara nasıl ulaşacakları ve olası risk anında ilk yapmaları gerekenlere yönelik bilgi verdi. Eğitimde, arama kurtarma esnasında kullanılan ekipmanlar da tanıtıldı.

Okul, 2 dakika 20 saniyede tahliye edildi

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ümraniye Belediyesi Sivil Savunma ve Arama Kurtarma Ekibi Amiri Ayhan Hayta, eğitimde, çocuklara deprem anında tehlike geçene kadar "çök-kapan-tutun" hareketini yaptırdıklarını, deprem bittikten sonra da hemen okuldan tahliyelerini gerçekleştirdiklerini belirtti.

Hayta, okulun en geç 2 dakika 20 saniye içerisinde tamamen boşaltıldığını, öğrencilerin toplanma alanlarına geçtikten sonra öğretmenleri nezaretinde yoklamalarının yapıldığını ve böylece tatbikatı başarılı şekilde sonlandırdıklarını kaydetti.