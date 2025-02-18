Ümraniye Belediyesinin "Tiyatro Akademisi" geleceğin oyuncularını yetiştiriyor - Son Dakika
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Ümraniye Belediyesinin "Tiyatro Akademisi" geleceğin oyuncularını yetiştiriyor

Ümraniye Belediyesinin "Tiyatro Akademisi" geleceğin oyuncularını yetiştiriyor

Ümraniye Belediyesinin "Tiyatro Akademisi"nde geleceğin oyuncuları yetişiyor.

18.02.2025 17:16
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Ümraniye Belediyesinin "Tiyatro Akademisi"nde geleceğin oyuncuları yetişiyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2008'den bu yana çocuk ve yetişkinlere yönelik tiyatro kursları düzenlenirken, 2023'te hayata geçirilen "Tiyatro Akademisi" ile de gençlere kapsamlı eğitim fırsatı sunuluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Belediye olarak ilçemizi eğitimin, kültürün, sanatın ve sporun merkezi haline getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tiyatro kurslarımızla her yaştan vatandaşımızı kültürel ve sanatsal aktivitelere yönlendirerek yeteneklerini geliştirmelerine katkı sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

İki yıl süren profesyonel eğitim programı sunuluyor

Kurslarla her yaştan Ümraniyeliyi kültür ve sanatla buluşturan belediye, 14-17 yaşlarındaki gençlere özel olarak hazırlanan akademiyle, 2 yıl süren profesyonel eğitim programı gerçekleştiriyor.

Öğrenci alımları sınavla yapılan ve yarı zamanlı konservatuvar niteliğinde olan akademide, Murat Turhan, Savaş Aykılıç ve Erkay Yavuz'un arasında olduğu isimler eğitim veriyor.

Akademide katılımcılar, oyunculuk, diksiyon, hareket eğitimi, sahne bilgisi, doğaçlama, dramaturgi, ritim ve geleneksel Türk tiyatrosu gibi alanlarda ders alıyor.

Ekim ayında başlayan eğitimler, Atakent Şehit Kaymakam Muhammet Safitürk Kültür Merkezi'nde düzenleniyor ve mayısın son haftasında kursiyerlerin sahneleyeceği tiyatro gösterileriyle tamamlanıyor.

Eğitimi başarıyla tamamlayan öğrenciler, sertifika almaya hak kazanıyor.

Kaynak: AA

Ümraniye, Belediye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ümraniye Belediyesinin 'Tiyatro Akademisi' geleceğin oyuncularını yetiştiriyor - Son Dakika

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