Ümraniye\'de 2 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı

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ÜMRANİYE'de 2 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Hekimbaşı Mahallesi Çiftlik Caddesi'nde bulunan 2 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında 2 katlı binanın çatısı hasar gördü. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.