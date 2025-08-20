Ümraniye'de Araç Dereye Düştü: Sürücü Yaralı

Ümraniye'de bir araçla çarpıştıktan sonra dereye düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Tatlısu Mahallesi Mohaç Sokak'ta ilerleyen 34 GCB 535 plakalı otomobil, 34 VAY 94 plakalı araçla çarpıştıktan sonra savrularak dereye düştü.
Araçta sıkışan ve ismi henüz öğrenilemeyen kadın sürücü, çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkarıldı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis, sokağa şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.
Yaralı kadın, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.
Dereye düşen aracın çıkarılması için çalışma başlatıldı.
