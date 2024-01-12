Ümraniye\'de Bilgisayar Mağazasına Hırsızlık

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/ İSTANBUL, ÜMRANİYE'DE bir bilgisayar mağazasına giren maskeli ve şapkalı 4 hırsız yaklaşık 1 milyon lira değerindeki 110 dizüstü bilgisayarı 2 buçuk dakikada çalarak kaçtı. O anlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay 9 Ocak Salı günü saat 05.00 sıralarında Çakmak Mahallesi'nde bir bilgisayar mağazasında meydana geldi. İddiaya göre çalıntı araçla işyerinin önüne gelen maskeli ve şapkalı 4 şüpheli, önce güvenlik kameralarının yönünü değiştirdi. Daha sonra ellerindeki levyeyle kepengi kıran şüpheliler içeri girdi. Mağazanın çalan alarmına aldırış etmeyen şüpheliler raflarda ve kutuda bulunan 110 dizüstü bilgisayarı çaldı. 2 buçuk dakikada 1 milyon lira değerinde elektronik malzeme çalan şüpheliler olay yerinden hızla kaçtı. O anlar iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.Sabah mağazaya gelen çalışanlar, hırsızlığı farkederek durumu polis ekiplerine bildirdi. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

"ALARM ÇALARKEN SOYGUNA DEVAM EDİYORLAR"

Mağaza çalışanı Doğukan Şahin "Sabah saat 05.30 sıralarında kepengi patlatıp içeri girdiler.Hepsi maskeli ve eldivenli hırsızlar 2.5 dakika içinde soygunu gerçekleştirdiler. 110 civarı laptop gitti, zararımız 1 milyon civarında. Bulunmalarını talep ediyoruz. Arabayla gelip bir tur atıp keşif yapıyorlar.6-7 dakika kepengle uğraşıyorlar. Tabii kepengte alarm sistemi yok. İçeri girdikten sonra alarm çalıyor ama yetişemiyoruz maaleef. Alarm çalarken soyguna devam ediyorlar. 2.5 dakika civarında komple soyup götürüyorlar. 110 adet laptop bunun 45 tanesi sıfırdı. 1 milyon lira civarında değeri vardı, gitti. Polisler ekipleri çok kısa bir sürede geldi ama iş işten geçmişti. Olay yeri inceleme ekipleri de geldi ama maskeli ve eldivenli oldukları için birşey yapamadılar." diye konuştu. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.