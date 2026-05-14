Ümraniye\'de Boş Arazide Yangın

Ümraniye'de boş arazide çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hekimbaşı Mahallesi'nde atık ve ağaç parçalarının bulunduğu boş arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Bölgede otlayan inekler güvenli alana uzaklaştırıldı.

Yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.

Alevleri söndüren ekipler, alanda soğutma çalışması yapıyor.