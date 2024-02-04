Ümraniye\'de Bungalov Dolandırıcılığına Polis Müdahalesi

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Ali AKSOYER/İSTANBUL, ÜMRANİYE'de bungalov kiralayacaklarını söyledikleri mağdurdan, banka aracılığıyla 135 bin lira alıp kayıplara karışan 3 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerden biri dolandırıcılıktan elde ettiği parayla kuyumcudan alışveriş yaparken güvenlik kameralarına yansıdı. 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ümraniye'de polise başvuran mağdur A.A., internet üzerinden kiralık bungalov ilanı veren bir kişiyle telefonla görüştüğünü, kiralama ücreti olarak kendisine iletilen banka hesabına 135 bin lira yatırdığını, ancak bu kişinin ortadan kaybolduğunu söyleyerek şikayetçi oldu.Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili başlattığı çalışmada paranın havale edildiği banka hesap bilgileri üzerinden dolandırıcıların kimliklerini tespit etti. Küçükçekmece'de düzenlenen operasyonda şüpheliler Erdal Y.(50), Erkan A.(44), Cengiz Ü.(42) gözaltına alındı. Şüphelilerden Erdal Y.'nin poliste 10, Erkan A.'nın 13, Cengiz Ü.'nün ise 15 suç kaydı olduğu tespit edildi.Polis yaptığı çalışmada şüphelilerden birinin dolandırıcılıktan elde ettiği parayla bir kuyumcudan alışveriş yaptığını tespit etti. Şüpheli kuyumcudan alışveriş yaptığı sırada güvenlik kameralarına yansıdı. Dolandırıcılık Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.