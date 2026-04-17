Ümraniye\'de Çatı Yangını

Ümraniye'de 2 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Esenkent Mahallesi Etiler Sokak'taki binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucunda binanın çatısında hasar oluştu.
