Ümraniye'de Doğal Gaz Patlaması: 1 Yaralı - Son Dakika
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Ümraniye'de Doğal Gaz Patlaması: 1 Yaralı

Ümraniye\'de Doğal Gaz Patlaması: 1 Yaralı

Ümraniye'de dün gece 4 katlı bir binanın 2. katında meydana gelen doğal gaz kaynaklı patlamada 1 kişi yaralandı. Patlama sonrası çevrede büyük hasar oluştu.

25.12.2024 11:05  Güncelleme: 11:10
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ÜMRANİYE'de dün gece 4 katlı bir binanın 2'nci katında doğal gaz kaynaklı patlama meydana geldi. 1 kişinin yaralandığı olayda hasar günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı. Patlamanın olduğu binada duvarlar yıkılırken karşı binada da camların kırıldığı, bıçakların diğer binanın dış cephesine saplandığı görüldü.

İstiklal Mahallesi Kuzey Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 2'nci katında saat 01.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlamada bir kişi hafif şekilde yaralanırken, binada büyük çapta hasar meydana geldi. Yaralı, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Patlamanın doğal gazdan kaynaklandığı değerlendirilirken, bina tedbir amacıyla tahliye edildi. Patlama ile çevredeki binaların camlarında ve dış cephesinde hasar meydana geldi.

MUTFAKTAKİ BIÇAKLAR KARŞI BİNANIN DIŞ CEPHESİNE SAPLANDI

Doğal gaz sıkışması nedeniyle meydana geldiği iddia edilen patlamada binanın iki dairesinin mutfak bölümlerinin duvarları yıkıldı. Patlamanın şiddetiyle karşı binanın da camları ve duvarı hasar gördü. Mutfakta meydana gelen patlama sonucunda bıçakların karşı binanın dış cephesine saplandığı görüldü. Daireler içeriden de görüntülenirken iki dairedeki hasar günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı.

'DEPREM OLDUĞUNDA BİLE BÖYLE BİR SES DUYMADIM'

Patlamanın yaşandığı binanın karşısındaki binada oturan Yusuf Altuntaş, "Gece yatıyordum, birden bomba gibi bir ses duydum. Hayatımda böyle bir ses duymadım. Deprem olduğunda bile böyle bir ses duymadım. Karşı komşunu dairesinde gaz sıkışmasından dolayı bir patlama oldu, bizim tarafa da vurdu. Kapılar yerinden söküldü, duvarlar yıkıldı. Yetkililerin söylediğine göre doğal gaz sıkışmasından dolayı olmuş. Yaralı ve can kaybı yok" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ümraniye'de Doğal Gaz Patlaması: 1 Yaralı - Son Dakika

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