Ümraniye\'de düğün konvoyu trafiği kapattı, sürücülere ceza kesildi

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ÜMRANİYE'de otomobilleriyle düğün konvoyu yapan grup caddeyi trafiğe kapattı. Yolu kapatan sürücülere toplam 8 bin 532 lira para cezası kesildi.

Olay 25 Ağustos Pazar günü Hamza Yerlikaya Bulvarı'nda meydana geldi. Otomobilleriyle düğün konvoyu yapan grup, yolu trafiğe kapatıp, diğer sürücülerin geçişini engelledi. Caddede oluşan trafiğe aldırış etmeyen konvoydakiler, bir süre sonra araçlarına binerek olay yerinden ayrıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Sivil Trafik Ekipleri bir düğün konvoyunun trafiği durdurup, geçişlere engel olduğu görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı. Ekipler şüphelilerin 34 VR 0169 plakalı araç sürücüsü O.B. ve 34 CFP 801 plakalı araç sürücüsü S.A. olduğunu tespit etti. Sürücüler O.B ve S.A'ya ayrı ayrı olmak üzere 'Görüşü engelleyecek süs aksesuar,eşya ve çıkıntıları olan araçları kullanmak' maddesinden bin 506 lira, 'Trafik güvenliği ve düzeniyle ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya hükümlülüklere uymamak' maddesinden 690'ar lira, 'Araçların zorunlu bir nedeni olmadıkça diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde veya işaretle belirtilen hız sınırının çok altında sürmek, gereksiz ani yavaşlamak' maddesinden 690'ar lira, 'Kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde saygısızca araç sürmek' maddesinden 690'ar lira, 'Emniyet kemeri kullanmamak' maddesinden 690'ar lira olmak üzere toplam 8 bin 532 lira trafik idari para cezası uygulandı.

Sürücüler O.B ve S.A. 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' maddesine istinaden haklarında adli işlem yapılmak üzere Esenkent Şehit Mücahit Ünlü Polis Merkezi'ne sevk edildi.