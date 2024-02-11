Ümraniye'de düzenlenen festivalde vatandaşlara 5 ton ekmek arası hamsi ikram edildi - Son Dakika
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Ümraniye'de düzenlenen festivalde vatandaşlara 5 ton ekmek arası hamsi ikram edildi

Ümraniye\'de düzenlenen festivalde vatandaşlara 5 ton ekmek arası hamsi ikram edildi

Ümraniye Belediyesi ve Rizeliler Derneği tarafından düzenlenen 9. Hamsi ve Kültür Festivali'nde, Santral Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlara 5 ton hamsi ikram edildi. Festivalde ayrıca yerel sanatçılar sahne aldı ve Rize'ye özgü lezzetler de katılımcılara sunuldu.

11.02.2024 17:15
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Ümraniye'de düzenlenen 9. Hamsi ve Kültür Festivali'nde vatandaşlara 5 ton ekmek arası hamsi ikram edildi.

Ümraniye Belediyesi ve Rizeliler Derneğinin ev sahipliğinde organize edilen festival, Santral Meydanı'nda düzenlendi. Festivale Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve vatandaşlar katıldı.

Mehteran ve halk oyunları ekibinin gösteri sunduğu festivalde yerel sanatçılar da sahne aldı.

Festivalde, mangalda pişirilen 5 ton hamsinin yanı sıra Rize'ye özgü hamsili pilav, karalahana çorbası ve sarması gibi yöresel lezzetler de vatandaşlara ikram edildi.

Kaynak: AA

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