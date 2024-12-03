Ümraniye'de Engelliler Günü Etkinliği

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Ümraniye'de, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" kapsamında özel gereksinimli bireylere yönelik toplumsal farkındalığı artırmak için atölye çalışması yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gülden Soyak Engelliler Merkezi'nde düzenlenen "Bu Okyanus Hepimizin" adlı etkinliğe bazı öğrenciler katıldı.

Özel gereksinimli öğrencilerin de yer aldığı etkinlikte atık malzemelerden hep birlikte yapılan çalışmayla empati ve dayanışmanın gücü ortaya kondu.

Atölye çalışmasında hazırlanan çalışma Ümraniye Bilge Soyak İlkokulu'na hediye edildi.