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Ümraniye'de kaza: Takla atan otomobilde 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Ümraniye'de kaza: Takla atan otomobilde 1 kişi yaralandı

Ümraniye, TEM Otoyolu üzerinde seyir halinde bulunan bir otomobil, önünde seyir halinde olan başka bir otomobile çarptıktan sonra takla attı. Kazada takla atan otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kişi hastaneye kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Ümraniye\'de kaza: Takla atan otomobilde 1 kişi yaralandı
02.01.2024 - 05:07,
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ÜMRANİYE, TEM Otoyolu üzerinde seyir halinde bulunan bir otomobil, önünde seyir halinde olan başka bir otomobile çarptıktan sonra takla attı. Kazada takla atan otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Ümraniye, TEM Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, E.B. nin kullandığı 34 GUB 929 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine aynı istikamette seyir halinde olan E.T.'nin kullandığı 34 DAD 091 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan E.B.'nin kullandığı otomobil takla attı. Takla atan otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, otomobilde bulunan 1 kişi yalandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralanan kişiyi Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağladı. Kazaya karışan otomobiller olay yerinden çekici yardımı ile kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA
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