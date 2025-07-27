Ümraniye\'de Kırmızı Işıkta Kaza

Ümraniye'de, yayalar için kırmızı ışık yandığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye motosiklet çarptı. Kaza, araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 15.20 sıralarında Tepeüstü Mahallesi Alemdağ Caddesi'nde meydana geldi. Yayalar için kırmızı ışığın yandığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya bu sırada hızla ilerleyen motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya ve motosiklet sürücüsü yola savruldu. Çevredekilerin yardıma koştuğu kazada, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

KAZA KAMERADA

Kaza, park halindeki bir kamyonetin araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde, araçlar için yeşil ışık yanarken yola atlayan yayaya motosikletin çarptığı, kazanın ardından ayağa kalkan motosiklet sürücüsünün trafik ışıklarını işaret ettiği görülüyor.