Ümraniye\'de Kontrolden Çıkan Araç 14 Araça Çarptı

Ümraniye'de kontrolden çıkan hafif ticari araç, park halindeki 14 araca çarparak durabildi.
23 Nisan Caddesi'nde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 DGK 750 plakalı hafif ticari araç, yokuş aşağı giderken kontrolden çıktı.
Yol kenarında park halindeki 14 araca çarpan araç, bir süre ilerledikten sonra durabildi.
Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, araçlarda hasar oluştu.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler caddeyi tedbir amaçlı trafiğe kapattı.
Kaza yapan sürücünün işlemler için polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.
Araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından, cadde yeniden trafiğe açıldı.
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