Ümraniye\'de Mahalle Futbol Turnuvası Finali

Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen "Mahallem Futbol Turnuvası", final karşılaşmasıyla sona erdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, dördüncüsü düzenlenen turnuvanın maçları 25 mahalleden 375 sporcunun katılımıyla Ümraniye Millet Bahçesi Spor Tesisleri'nde oynandı.

Final karşılaşmasında, Kazım Karabekir Mahallesi ile Çamlık Mahallesi karşı karşıya geldi.

Müsabakayı eski FIFA yardımcı hakemi Aleks Taşçıoğlu yönetirken, eski FIFA kokartlı hakem Fırat Aydınus karşılaşmayı yorumladı.

Penaltı atışları sonucunda rakibini 9-8 mağlup eden Kazım Karabekir Mahallesi, turnuvanın şampiyonu oldu.

Turnuvanın ardından düzenlenen törende konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, organizasyonun mahalleler arası kardeşlik ve sosyalleşmeyi güçlendirmeyi amaçladığını belirtti.

Turnuvada dereceye giren takımlara ödüllerini İsmet Yıldırım takdim etti.

Turnuvada, Çamlık Mahallesi ikinci, Adem Yavuz Mahallesi ise üçüncü olurken, organizasyonda en centilmen takım ödülünü ise Yukarı Dudullu Mahallesi kazandı.