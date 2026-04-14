Ümraniye\'de Motosiklet Kazası

Kaza saat 16.00 sıralarında Ihlamurkuyu Mahallesi Alemdağ Caddesi'nde meydana geldi.Durakta yolcu alan İETT otobüsü yola çıkmak için manevra yaptı. Bu sırada yolda ilerleyen bir otomobil ise, otobüse yol vermek için durdu. Bu sırada otomobilin arkasında ilerleyen motosiklet sürücüsü ise otomobile hızla çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere düşen motosiklet sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.Kaza anı ise, aynı istikamette seyir halinde olan başka bir aracın kamerası tarafından kaydedildi.
