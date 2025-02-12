Ümraniye\'de Otoyolda Kaza: Sürücü Yaralandı

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ÜMRANİYE TEM Otoyolunda ilerleyen otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpıp takla attı. Sürücünün yaralandığı kazada, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaza, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde Ümraniye mevkiinde saat 15.40 sıralarında meydana geldi. TEM Otoyolunda seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü Esad Arslan itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrası araçtan çıkarılarak Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kullanılamaz hale gelen otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı