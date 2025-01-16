Ümraniye'de Özel Saat Hırsızlığı Davasının İlk Duruşması Gerçekleşti - Son Dakika
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Ümraniye'de Özel Saat Hırsızlığı Davasının İlk Duruşması Gerçekleşti

Ümraniye\'de Özel Saat Hırsızlığı Davasının İlk Duruşması Gerçekleşti

Hamdi Y. eski iş ortağı Tarhan T.'nin özel üretim saatini çaldığı iddiasıyla mahkemeye başvurmuştu. Duruşmada sanığa yurt dışı çıkış yasağı getirildi ve bir sonraki duruşma 23 Ocak'a ertelendi.

16.01.2025 17:10  Güncelleme: 17:11
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Ümraniye'de Hamdi Y.'nın eski iş ortağı Tarhan T.'nin kendisine ait özel üretim saati çaldığı iddiasıyla başlayan davanın ilk duruşması bugün görüldü. Duruşmada mahkeme, sanık Tarhan T.'nin hakkında yurt dışı çıkış yasağı getirilmesine ve adli kontrol tedbirinin uygulanmasına karar vererek duruşmayı 23 Ocak'a erteledi.

Hamdi Y. (52) ile Tarhan T. (45) eski iş ortağıydı. Hamdi Y.'nin iddiasına göre 2023 yılında Ümraniye Esenşehir Mahallesi'ndeki bir iş yerinde bulundukları sırada Tarhan T. (45), Hamdi Y.'ye ait özel üretim saati çaldı. Hamdi Y., Tarhan T.'nin saatini iş yerindeki odasından çaldığını öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Şüpheli Tarhan T. ise iddiaları reddederek, söz konusu saatin babasından miras kaldığını savundu. Anadolu Adliyesi 91. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün ilk duruşma görüldü. Duruşmaya müşteki Hamdi Y. katılırken, Tarhan T. katılmadı. Taraf ve müşteki avukatları da salonda hazır bulundu.

'SANIKLA İŞ BİRLİĞİMİZ VARDI'

Müşteki Hamdi Y. ifadesinde, "Sanıkla ortak değildim, iş birliğim vardı. Olay tarihinde Tarhan T. ve çalışanları benim binamda kiracıydılar" dedi.

Hamdi Y.'nin avukatı ise "Daha önce dosyaya sunduğumuz tüm yazılı ve şikayetlerimizi tekrar ederiz. Sanık için verilen mazeret talebinin reddine karar verilmesini talep ederiz. Sanık şu anda Türkiye'dedir. Sanık sosyal medya hesabından yaklaşık bir saat önce, önceden müvekkile ait olan iş yerinden paylaşım yapmıştır. Sanık hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep ederiz" şeklinde konuştu.

'SAAT MÜVEKKİLİME BABASINDAN MİRAS KALMIŞTIR'

Sanık avukatı, "Müvekkilim şu an Kazakistan'da, yerleşim yeri de oradadır. Müvekkilimin mazeretine dair uçuş bilgisini dosyaya sunduk. Suça konu saat müvekkilime babasından miras kalmıştır. Mahkemece gerekli görüldüğü takdirde saat bir sonraki celse getirebilir. Müvekkilin savunmalarından sonra ayrıca savunmalarda bulunacağız" diye konuştu.

DURUŞMA 23 OCAK'A ERTELENDİ

Mahkeme, sanık Tarhan T.'nin bir sonraki duruşmaya katılmasına aksi takdirde zorla getirilme kararının çıkarılmasına, sanığın savunmasının alınmadığından sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol tedbirinin uygulanmasına karar verdi. Duruşma 23 Ocak'a ertelendi.

Kaynak: DHA

Ümraniye, Mahkeme, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ümraniye'de Özel Saat Hırsızlığı Davasının İlk Duruşması Gerçekleşti - Son Dakika

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