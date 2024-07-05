Ümraniye'de Polise Çarparak Yaraladığı İddia Edilen Şüpheli Tutuklandı

Ümraniye'de, denetimler sırasında "dur" ihtarına uymayıp kaçarken aracıyla polise çarparak yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tepeüstü'nde 3 Temmuz'da yapılan denetimlerde durumundan şüphelenilen bir aracı durdurmak istedi.
"Dur" ihtarına rağmen aracıyla kaçan şüpheli ile motosikletli ekipler arasında kovalamaca yaşandı.
Şüpheli bu süreçte aracıyla polis memuru F.A'ya çarpıp kaçmaya devam etti.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan polis memuru F.A'nın hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.
Araç, Cemil Meriç Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulunurken kimliği tespit edilen araç sürücüsü Y.K. ile yanındaki kadın S.D. polislerce bir markette yakalandı.
Emniyet müdürlüğüne götürülen Y.K'nin 2 suçtan aranma kaydı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.
Adliyeye sevk edilen Y.K. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, hakkında adli kontrol hükümleri uygulanan S.D. ise serbest kaldı.
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