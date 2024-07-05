Ümraniye'de Polise Çarparak Yaraladığı İddia Edilen Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Ümraniye'de Polise Çarparak Yaraladığı İddia Edilen Şüpheli Tutuklandı

Ümraniye'de yapılan denetimler sırasında polis ekipleri tarafından durdurulmak istenen araç, 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kovalamaca sırasında aracıyla polis memuruna çarpan şüpheli, olay yerinden kaçmaya devam etti. Yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi. Şüpheli ve yanındaki kadın, polisler tarafından bir markette yakalandı. Şüphelinin aranma kaydı ve hapis cezası olduğu tespit edildi. Şüpheli tutuklanırken, kadın ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

05.07.2024 13:21
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Ümraniye'de, denetimler sırasında "dur" ihtarına uymayıp kaçarken aracıyla polise çarparak yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tepeüstü'nde 3 Temmuz'da yapılan denetimlerde durumundan şüphelenilen bir aracı durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına rağmen aracıyla kaçan şüpheli ile motosikletli ekipler arasında kovalamaca yaşandı.

Şüpheli bu süreçte aracıyla polis memuru F.A'ya çarpıp kaçmaya devam etti.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan polis memuru F.A'nın hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Araç, Cemil Meriç Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulunurken kimliği tespit edilen araç sürücüsü Y.K. ile yanındaki kadın S.D. polislerce bir markette yakalandı.

Emniyet müdürlüğüne götürülen Y.K'nin 2 suçtan aranma kaydı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Adliyeye sevk edilen Y.K. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, hakkında adli kontrol hükümleri uygulanan S.D. ise serbest kaldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ümraniye'de Polise Çarparak Yaraladığı İddia Edilen Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ümraniye'de Polise Çarparak Yaraladığı İddia Edilen Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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