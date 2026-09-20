Ümraniye\'de servis minibüsü İBB atık kamyonuna çarpıp duvara savruldu, 2 kişi yaralandı

Murat SOLAK/ İSTANBUL, – ÜMRANİYE'de servis minibüsüyle İBB'ye ait atık kamyonu çarpıştı. Kazada minibüste bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 05.30 sıralarında Yukarı Dudullu Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre; NATO Yolu Caddesi istikametinden gelen M.D.'nin kullandığı 34 LCT 564 plakalı servis minibüsü, Necip Fazıl Bulvarı'nda ilerleyen K.D. idaresindeki 34 GED 220 plakalı İBB'ye ait atık kamyonuyla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan minibüs yol kenarındaki bir dükkanın duvarına çarparak durabildi. Kazada minibüs şoförü M.D. ile araçta yolcu olarak bulunan S.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle kapanan cadde araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.