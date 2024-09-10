Ümraniye'de Tehlikeli Sürüşe 36 Bin Ceza

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Ümraniye'de trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanan sürücüye 36 bin 950 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, bir aracın tünel içerisinde yolu kapatarak tehlikeli biçimde ilerlediği ve drift yaptığı görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, 34 GLR 73 plakalı otomobilin sürücüsünün A.B. olduğunu belirledi.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "tescilli araçta öngörülen sayıda tescil plakası takmamak", "tünel içerisinde duraklamak", "yakın takip", "drift yapmak" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden toplamda 39 bin 650 lira para cezası uygulandı.

Ayrıca sürücünün ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.

A.B. hakkında Türk Ceza Kanunu'nun "karayollarında ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık ve mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare etmek" suçundan adli işlem yapıldı.