Ümraniye Elmalıkent'te 3 gecekonduda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü
Ümraniye Elmalıkent Mahallesi'nde bir gecekondunun çatısında çıkan yangın, bitişikteki 2 gecekonduya sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında gecekondularda hasar oluştu.
Ümraniye'de bitişik haldeki 3 gecekonduda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Elmalıkent Mahallesi Diyar Sokak'ta bulunan gecekondunun çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki 2 gecekonduya sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis, çevrede güvenlik önlemi alarak sokağın giriş ve çıkışlarını kapattı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında gecekondularda hasar oluştu.
Kaynak: AA
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