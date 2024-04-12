Ümraniye metrosunda kadın yolcular kavga etti! Yüzüne tokat atıp hakaretler savurdu

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"Kim bize zarar verirse, biz de onlara zarar vereceğiz"

İran\'dan İsrail\'e "Gerçek Vaat" operasyonu! 300 füze ve İHA ile saldırdılar

Ramazan Bayramı tatilinde toplu taşıma araçlarının ücretsiz olması yoğunluğa neden olurken, kalabalıktan rahatsız olan vatandaşlar arasında da zaman zaman tartışmalar yaşandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Ümraniye metrosunda seyahat eden iki kadın arasında neden çıktığı belli olmayan tartışmanın görüntüleri de kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

TOKAT ATTI, HAKARET ETTİ

Yer kapma nedeniyle çıktığı düşünülen tartışma 'tokat' ile son buldu. Görüntülerde bir kadının diğerine tokat attığı ve hakaret ettiği görüldü.

"BIRAKIN DALSINLAR BİRBİRLERİNE"

O anları cep telefonuyla kaydeden gençlerin "Bırakın dalsınlar birbirlerine" çıkışı ise kavgayı ayırmaya çalışanları isyan ettirdi.