Ramazan Bayramı tatilinde toplu taşıma araçlarının ücretsiz olması yoğunluğa neden olurken, kalabalıktan rahatsız olan vatandaşlar arasında da zaman zaman tartışmalar yaşandı.
Ümraniye metrosunda seyahat eden iki kadın arasında neden çıktığı belli olmayan tartışmanın görüntüleri de kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Yer kapma nedeniyle çıktığı düşünülen tartışma 'tokat' ile son buldu. Görüntülerde bir kadının diğerine tokat attığı ve hakaret ettiği görüldü.
O anları cep telefonuyla kaydeden gençlerin "Bırakın dalsınlar birbirlerine" çıkışı ise kavgayı ayırmaya çalışanları isyan ettirdi.
Son Dakika › Güncel › Ümraniye metrosunda kadın yolcular kavga etti! Yüzüne tokat atıp hakaretler savurdu - Son Dakika
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı boyunca yapılan trafik kontrolleri hakkında bilgi verdi. Yapılan denetlemeler sonucunda 382 bin 467 araç denetlendi ve 4 bin 998 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 66 kişi hayatını kaybetti ve 8 bin 352 kişi yaralandı.
İran: İsrail'in misilleme yapması durumunda tepkimiz dün geceye göre daha büyük olacak.
Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile ABD ve Birleşik Krallık'ın aralarında bulunduğu bazı ülkeler, İran'ın İsrail'e gece saatlerinde düzenlediği hava saldırısını kınadı. ABD Başkanı Joe Biden, İran'ın İsrail'deki askeri tesislere düzenlediği saldırıları kınadığını belirtti ve İsrail'in güvenliğine olan desteğini teyit etti. Diğer ülkeler de İran'ın saldırısını kınayarak, bölgedeki gerilimin daha da tırmanmaması için çaba gösterdiklerini ifade etti.
Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan lavanta bahçesi ve Acıgöl seyir tepesi, Ramazan Bayramı tatilinin son gününde yerli turistlerin ziyaretçi akınına uğradı. Karapınarlı vatandaşlar ve ilçe dışından gelen misafirler, aileleriyle birlikte lavanta bahçesini gezerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Acıgöl'ü en tepe noktadan izlemek ise ziyaretçilerin çok hoşuna gitti.
Şam'daki konsolosluk saldırısına misilleme yapan İran, İsrail'i "Gerçek Vaat" operasyonuyla vurdu. Saldırı dünyayı tedirgin ederken İran ordusu bu sabah itibarıyla İsrail'e düzenlediği saldırıda kullandığı İHA ve füzelerin videosunu paylaştı.
Aydın'ın Karacasu ilçesinde alkollü oldukları tespit edilen ve çevreyi rahatsız eden 2 şüpheliye kişi başı 977 TL idari para cezası uygulandı. Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan devriye sırasında M.Ç. ve A.Ç. isimli şahısların sarhoşluk kabahati işledikleri belirlendi ve cezai işlem uygulandı.
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